Guerra in Ucraina, il sindaco di Melitopol rapito dai russi: "Volevano informazioni politiche e che mi dimettessi"

Mi hanno messo in una camera di sicurezza e mi hanno tolto il telefonino.

Controcorrente

sindaco di Melitopol, rapito dai soldati russi

Non sapevo più nulla dei miei parenti, delle persone che lavorano con me, della mia città". A "" parla Ivan Fedorov,e messo in prigione, in arresto preventivo, per sei giorni.

"Volevano

estrarmi delle informazioni

dimettermi dalla posizione di sindaco

: sulla situazione politica e sulla struttura amministrativa", ricorda il primo cittadino ucraino. "Mi hanno anche chiesto die di renderla vacante, ma questo per me era impossibile, per l'impegno che avevo preso verso la città".

Ora, però, a capo di Melitopol c'è un'altra persona. "Non è un sindaco. È un po' un

fantoccio dei russi

, che non ha risolto i nostri problemi", specifica Fedorov.