Guerra in Ucraina, i soldati italiani nella base lettone al confine con la Russia: "Qui 130 mezzi e 240 uomini"

Nella base militare di

Camp Adazi

Lettonia

200 chilometri dalla Russia

130 mezzi e 240 uomini dell'esercito italiano

"Fuori dal Coro"

Claudio Blardone

, in, sono ospitati i soldati delle forze Nato di 9 paesi. Nel presidio a poco più di, ci sono anche: "Questa è una misura di rassicurazione messa in campo dalla Nato dal 2016 e a cui l'Italia ha aderito da subito - spiega all'inviata diil tenente colonnello dell'esercito,- noi lavoriamo costantemente con gli altri partner schierati all'interno della base e passiamo le nostre giornate addestrandoci".



A questa missione l'Italia partecipa con uomini, mezzi e armi, ma i nostri militari saranno chiamati a prendere parte anche nell'ampliamento del fronte Est. Ai quattro

"battle group"

Andrea Gilli

presenti in Estonia, Lituania e Polonia e Lettonia se ne aggiungeranno altri in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria., ricercatore della Nato Defense College spiega che: "Sta avvenendo un rafforzamento del fianco est per segnalare alla Russia come l'Alleanza si appronta a un eventuale allargamento del conflitto e rispondere nel caso in cui la Russia per errore dovesse decidere di colpire uno degli Stati membri".