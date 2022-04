Guerra in Ucraina, i profughi al confine con la Polonia: "rischiano di finire nella tratta di esseri umani e di organi"

Molti profughi in fuga dell'

Ucraina

traffico di esseri umani e di organi

"Striscia la Notizia"

rischiano di finire nel. Lo denunciache, dal confine dalla Polonia, lancia l'allarme: oltre a tanti volontari e associazioni umanitarie che cercano di salvare donne e bambini in fuga dal conflitto c'è chi approfitta della situazione per agire nell'ombra e alimentare traffici illeciti.



"Nessuno è in grado di controllare l'identità di tutti i volontari presenti e i trafficanti non sono solo uomini, ma ci sono anche tante donne", spiega nel servizio l'inviata del tg satirico

Rajae Bezzaz

Unhcr

che spariscono

. L'consiglia di non accettare passaggi in auto da sconosciuti e di non consegnare i propri documenti agli estranei: i profughi in fuga dalla guerra, infatti, sono molto provati a livello psicologico e potrebbero rivelarsi facili prede per i trafficanti. Oltre 1 milione e duecentomila minori hanno attraversato il confine con la Polonia e alcuni di loro viaggiano da soli: "Alcuni hanno pagato migliaia di euro per mettersi in fuga - spiega Manfredi Magnano, volontario della fondazione Hope - poi venivano derubati di tutto e abbandonati in un campo. Si parla anche di bambini e donne".