Guerra in Ucraina, "i miei nonni a Kherson (Odessa) in auto in cerca di un supermercato"

In piazza dell'Indipendenza, nel centro di Kiev, alcune auto della polizia, con i megafoni, hanno invitato i passanti "a rifugiarsi nei sottopassi" e poi rientrare immediatamente nelle proprie case. L'Ucraina ha imposto la legge marziale. Molte persone si stanno però mettendo in macchina per fuggire dalla città dove continuano a suonare le sirene anti aeree.

I miei nonni vivono a Kherson, io sono nata lì. Mio nonno era capitano meccanico nella Marina, ora in pensione, ha girato il mondo, "ha vissuto nella sua vita tante situazioni di emergenza, sa quello che dice", mi ripetevo.

Ho aperto Instagram e Tiktok e non potevo credere ai miei occhi: Odessa, Kharkiv, Kiev erano state davvero attaccate. La città dove sono nata si trova proprio in mezzo, a separarla dalla Crimea un ponte.

Proprio attraverso quel ponte, mi hanno detto, i militari russi sono arrivati in città. C'è chi si è nascosto in bunker più o meno improvvisati, chi si è rifugiato in campagna. Chiamo i miei nonni. Sono in macchina, terrorizzati. Stanno girando da ore per la città in cerca di un supermercato per fare scorte, ma non ne hanno trovato nessuno, molti sono stati già svuotati, mi dicono, oppure fuori ci sono delle file chilometriche.

Riattacco e cerco una soluzione, magari possono raggiungere Leopoli e da lì andare in Polonia, che è Ue e quindi potrei andarli a prendere. Penso e mi maledico per non averci pensato prima, per essermi lasciata convincere dalle loro rassicurazioni.

Con il passare delle ore le notizie sono sempre più terribili. "Stanno per staccarci l’acqua", assicura un esponente politico della città che preferisce rimanere anonimo e che nel frattempo si è nascosto in una sorta di bunker insieme ad altre decine di persone.



Le strade di Kherson sono vuote, gli uomini vengono costretti ad arruolarsi, le donne rimandate a casa dai militari. Si spera, si prega, chiusi in casa. Si guarda soprattutto Telegram e TikTok per avere aggiornamenti. "Finché riusciamo a collegarci e qualche attacco hacker non ci fa saltare anche la rete", dicono. Intanto dai social arrivano immagini di nuovi attacchi, di un aereo abbattuto, e su Telegram è iniziata la conta dei morti.