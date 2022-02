24 febbraio 2022 07:41

A Kiev la popolazione si rifugia nelle metropolitane: chi può scappa dalla città

In piazza dell'Indipendenza, nel centro di Kiev, alcune auto della polizia, con i megafoni, hanno invitato i passanti "a rifugiarsi nei sottopassi" e poi rientrare immediatamente nelle proprie case. L'Ucraina ha imposto la legge marziale. Molte persone si stanno però mettendo in macchina per fuggire dalla città dove continuano a suonare le sirene anti aeree.