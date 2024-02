Guatemala, gli incendi minacciano la città turistica di Antigua

Continua a bruciare la vegetazione alle pendici del vulcano Agua, in Guatemala, e il fronte di fuoco avanza verso la città di Antigua, principale attrazione turistica del Paese, che si trova a circa dieci chilometri di distanza.

Il fumo causato dai roghi è visibile dalla capitale Guatemala City. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domare le fiamme, che sono divampate mercoledì. Secondo il dipartimento nazionale per la riduzione dei disastri sono almeno 13 gli incendi boschivi attivi in diverse regioni del Paese.