Guatemala, 150 tra morti e dispersi per la tempesta Eta

E' salito a circa 150 il numero dei morti e dei dispersi in Guatemala a causa delle frane provocate dalla tempesta Eta. Lo ha detto il presidente Alejandro Giammattei. Eta, precedentemente classificato come uragano di categoria 4, aveva portato morte e distruzione in altri Paesi dell'America Centrale a partire dal Nicaragua martedì, prima di essere appunto riclassificato al livello inferiore di tempesta tropicale.