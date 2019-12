Greta Thunberg, parla il padre: "Sono preoccupato per l'odio nei suoi confronti"

All'inizio pensava non fosse "una buona idea" schierarsi in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici . Ora che sua figlia Greta è diventata un'icona mondiale degli ambientalisti, Svante Thunberg è però preoccupato per l' eccessivo odio che la giovanissima è costretta ad affrontare da quando ha iniziato la sua personale battaglia contro i potenti della Terra. "E' il peggior incubo per un genitore", ha affermato l'uomo.

L'impegno profuso da Greta nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali l'ha però "salvata dalla depressione". A rivelarlo è proprio il padre, che ha accompagnato la figlia nel suo ultimo viaggio in barca a vela verso gli Stati Uniti.

"Non l'ho fatto per salvare il pianeta, ma per salvare mia figlia", ha confessato, ammettendo che Greta adesso è "felice" e che la sua missione ambientalista l'ha aiutata a uscire dalla depressione, contro la quale ha dovuto combattere per "tre o quattro anni".

"Mia figlia aveva smesso di parlare, non andava a scuola e rifiutava il cibo", ha raccontato ancora Svante Thunberg. Per aiutarla a uscire da questo incubo, l'uomo ha deciso di trascorrere più tempo con lei: "Ho due figlie e loro sono tutto ciò che conta per me. Voglio solo che siano felici".

Ora Greta è "cambiata" ed è "molto felice" grazie al suo attivismo. Qualcuno può pensare che "non sia normale ora, perché è speciale, è molto famosa e via dicendo, ma per me è una bambina normale, può fare tutte le cose che possono fare gli altri", ha insistito il signor Thunberg, dicendosi preoccupato per i sentimenti di persone che "non vogliono cambiare" il loro stile di vita per salvare l'ambiente.

A impensierirlo sono, in particolare, "le notizie false che la gente cerca di fabbricare e l'odio che ciò genera". Ma, ha concluso Svante Thunberg, Greta affronta tutte le critiche "incredibilmente bene e, francamente, non so come faccia, ma ride per la maggior parte del tempo. Trova tutto questo divertente".