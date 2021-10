Green pass, scatta l'obbligo anche per accedere al Parlamento europeo

Asse dei sovranisti

A fare asse contro l'obbligo di Green pass i sovranisti di gruppi differenti della destra. Come scrive "Europa today", tra questi troviamo l'ex leghista Francesca Donato, l'eurodeputato croato Ivan Sincic, che appartiene al gruppo dei non iscritti e che aveva provato a creare un'alleanza con il M5s prima della svolta europeista di questi ultimi; ma anche il romeno Christian Terhes, del gruppo Ecr, alleato di Fratelli d'Italia a Strasburgo, e la deputata tedesca di Identità e democrazia, Christine Anderson. Secondo gli eurodeputati contrari all'obbligo il Green pass non è uno strumento sanitario di prevenzione (secondo Sincic, anzi, è "una patente per diffondere il virus") ed è lesivo dei diritti umani fondamentali (per la Donato i lavoratori sono costretti a vaccinarsi "perché altrimenti perderebbero il lavoro, perderebbero i loro diritti fondamentali se non lo facessero. E quando queste persone hanno effetti avversi, anche effetti avversi molto gravi, non ricevono alcuna assistenza gratuita" mentre per la Anderson "i diritti civili e le libertà sono stati trasformati da diritti fondamentali a privilegi che i governi concedono o revocano a piacimento").