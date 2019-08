Grecia, trovata morta la scienziata britannica dispersa da due giorni

Una scienziata britannica è stata trovata morta sull'isola greca di Icaria, dove si trovava in vacanza insieme al compagno. Natalie Christopher, 34 anni, era uscita lunedì 5 agosto per andare a correre ma non è più tornata. Il corpo della donna è stato trovato da un pompiere volontario a un chilometro e mezzo dall'albergo in cui alloggiava. Non sono ancora chiare le cause della morte.