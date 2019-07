Grecia, arrestato un 27enne per omicidio scienziata Usa a Creta

Un 27enne è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso sull'isola di Creta, in Grecia, la scienziata americana Suzanne Eaton. Secondo quanto riportato dai media locali, l'uomo, padre di due figli, avrebbe confessato l'omicidio. La scienziata si trovava a Creta per partecipare a una conferenza. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato in un bunker della II Guerra mondiale sei giorni dopo che gli amici ne avevano denunciato la scomparsa, il 2 luglio.