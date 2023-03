Grecia, migliaia davanti al Parlamento per la tragedia del treno: duri scontri manifestanti-polizia | Il premier si scusa

Esplode la rabbia in Grecia dove circa 7.500 persone hanno manifestato la loro rabbia davanti al Parlamento di Atene dopo il disastro ferroviario di giovedì 2 marzo, che ha provocato 57 morti ed è stato attribuito a un errore umano e a negligenza.

In piazza sono scesi studenti, ferrovieri e impiegati pubblici, mentre i treni e la metropolitana sono in sciopero in tutto il Paese. I manifestanti, che sventolavano cartelli con la scritta "Abbasso i governi assassini", sono presto entrati in conflitto con la polizia: si sono registrati duri scontri.