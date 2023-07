Incendi in Grecia a Rodi e Corfù, che cosa fare se ho prenotato? 

In Grecia gli incendi a Rodi non si placano : dopo le evacuazioni decise dalle autorità, le fiamme continuano ad avanzare per il sesto giorno consecutivo.

La Farnesina: "Considerare altre soluzioni" In questo momento l'isola di Rodi, la più grande del Dodecanneso, non è chiusa al traffico aereo, ma la situazione è sicuramente delicata proprio a causa dell'avanzare degli incendi. Il ministero degli Esteri italiano invita quindi, per quanto possibile, a "considerare una destinazione alternativa", soprattutto per chi ancora non ha prenotato il soggiorno.

E chi ha già il biglietto aereo? In questo momento in Grecia gli aeroporti (compreso quello di Rodi) sono pienamente operativi. Chi ha un biglietto per un volo che parte nei prossimi giorni, quindi, non può sperare in un rimborso (a meno di casi particolari) se decide di non partire.

La cancellazione del volo Se invece è la compagnia aerea a decidere, per motivi di sicurezza, di cancellare un volo verso le destinazioni greche a rischio, normalmente chi ha già prenotato può ottenere il rimborso del prezzo del biglietto oppure un voucher da utilizzare in seguito con la stessa linea aerea (ma attenzione alla scadenza del buono). In alcuni casi, in base al Regolamento CE n.261/2004 potrebbe spettare anche un risarcimento, ma se la cancellazione avviene per "circostanze eccezionali" (come possono essere gli incendi), difficilmente si potrà ottenere.

E la prenotazione dell'albergo? Ovviamente, nel caso in cui si decida di rinunciare alla vacanza, è molto probabile perdere anche quanto pagato per l'alloggio, a meno di non aver sottoscritto una polizza che copra l'annullamento del viaggio, oppure se nelle condizioni di prenotazione era prevista la possibilità di cancellazione. In ogni caso, le condizioni di prenotazione variano molto a seconda di come è stata effettuata la prenotazione, e quindi è meglio chiedere informazioni specifiche all'agenzia, al tour operator o alla piattaforma di prenotazione utilizzata.