Grecia, le fiamme avvolgono Corfù: evacuati 17 villaggi

Continua l'emergenza incendi in Grecia.

Un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull'isola greca di Corfù. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.