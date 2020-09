Grecia, a Lesbo dichiarato lo stato d'emergenza per 4 mesi

A Lesbo il governo greco ha dichiarato lo stato d'emergenza per 4 mesi dopo l'incendio che ha devastato il campo di migranti di Moria. Atene ha inviato sul posto polizia, personale antincendio e altri lavoratori pubblici per sostenere l'isola e i richiedenti asilo. Le fiamme, divampate per motivi ancora da chiarire, hanno distrutto il centro sanitario e ampie aree residenziali. Il campo ospitava 13mila migranti.