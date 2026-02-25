Il governo britannico ha annunciato che a partire dal 25 febbraio i visitatori provenienti da 85 Paesi, tra cui l'Italia oltre agli altri Stati Ue, agli Usa e al Canada, sono sottoposti ai rigorosi controlli per l'obbligo dell'autorizzazione elettronica a pagamento denominata Eta (Electronic Travel Authorisation), senza la quale non è possibile viaggiare in Gran Bretagna. E' quanto si legge in un comunicato, secondo cui chi intende recarsi nel Regno per turismo o per soggiorni di breve durata (fino a un massimo di 6 mesi) deve essere in possesso dell'Eta, associata al proprio passaporto (non la carta d'identità). Il permesso ha una durata di due anni o fino alla scadenza del documento di identità, qualora la sua validità residua sia inferiore a due anni.