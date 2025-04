Scatta l'Eta per i viaggi in Gran Bretagna

L'Eta al momento costa 10 sterline (12 euro circa) e consente di recarsi più volte in Gran Bretagna o per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di queste due condizioni si verifichi prima. I visitatori dovranno farne richiesta in anticipo. Per informazioni relative all'idoneità per l'Eta e alla modalità di richiesta prima di recarsi in Gran Bretagna, consultare il sito GOV.UK. Il modo più semplice per richiedere un'Eta è attraverso l'applicazione "UK Eta app", che può essere scaricata da Google Play o Apple App Store. Se non si ha accesso a uno smartphone, si può farne richiesta sul sito GOV.UK (apply on-line).