Gran Bretagna, Jamie Oliver fa crac: verso il fallimento la catena di ristoranti del celebre chef

A rischio 1.300 posti di lavoro - Ad annunciare l'insolvenza è stato lo stesso Oliver. "Sono profondamente dispiaciuto di questo epilogo, capisco quanto possa essere difficile ora per lo staff e i fornitori", ha detto. Il fatto che la catena di ristoranti dello chef più famoso della tv britannica si appresti a finire al tribunale fallimentare, mette a rischio 1.300 posti di lavoro.



L'uomo che voleva cambiare la ristorazione britannica - "Vorrei ringraziare tutti i clienti che ci hanno apprezzato e supportato nell'ultimo decennio, è stato un vero piacere lavorare per voi", ha aggiunto lo chef. Nel suo messaggio, poi, ha voluto aggiungere: "Abbiamo lanciato Jamie's Italian nel 2008 con l'intenzione di cambiare la ristorazione in Inghilterra, con ingredienti di qualità superiore, grazie a un team straordinario che ha condiviso la mia passione per l'ottimo cibo".



La crisi del settore - Il crac di Oliver, dopo una storia imprenditoriale di alti e bassi seguita alla fama televisiva, arriva sullo sfondo della crisi strutturale che sta investendo diversi marchi del settore della ristorazione britannica, oltre che del retail in generale: fra gli altri Carluccio's (specializzato pure in gastronomia italiana), Byron Burger e Gourmet Burger Kitchen.



La figura del celebrity-chef - Jamie Oliver è stato una sorta di precursore di quella figura di celebrity-chef, sempre più diffusa negli ultimi anni. Il britannico è presto diventato una vera e propria star televisiva e si è fatto via via conoscere a livello mondiale non solo grazie ai programmi tv ma anche tramite spot promozionali e libri di cucina.