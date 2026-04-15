Fingersi gay per evitare il rimpatrio: la Bbc svela il business delle richieste d’asilo pilotate in Gran Bretagna

Le cifre richieste sono consistenti. Un caso documentato parla di sette mila sterline per gestire una pratica completa. In altri episodi, un avvocato avrebbe chiesto 1500 sterline per avviare la domanda, più altre due/tre mila sterline per costruire le prove necessarie. Un consulente avrebbe dichiarato di lavorare in questo modo da oltre 17 anni. Tra i servizi offerti, anche la possibilità di organizzare false testimonianze, inclusa la simulazione di relazioni omosessuali. In un caso, a un giornalista è stato detto che, dopo aver ottenuto l’asilo, avrebbe potuto far arrivare la moglie e farle presentare una richiesta fingendosi lesbica.