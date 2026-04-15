Fingersi gay per evitare il rimpatrio: la Bbc svela il business delle richieste d’asilo pilotate in Gran Bretagna
Chiesti fino a sette mila sterline per costruire identità false e ottenere protezione internazionale
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Un'inchiesta sotto copertura della Bbc ha portato alla luce un sistema organizzato di frodi nel sistema d'asilo britannico. Studi legali e consulenti avrebbero chiesto migliaia di sterline a migranti per costruire false richieste di protezione, basate su identità inventate. Secondo quanto emerso, ai richiedenti venivano fornite versioni dettagliate da raccontare alle autorità. In molti casi, i migranti venivano istruiti a dichiararsi omosessuali per evitare il rimpatrio verso Paesi come Pakistan e Bangladesh, dove temono persecuzioni.
Prove false
Il meccanismo includeva anche la creazione di documentazione fittizia. Lettere di supporto, fotografie e persino referti medici venivano preparati ad hoc per rendere credibili le storie. Alcuni migranti si sarebbero presentati dai medici fingendo depressione, mentre uno avrebbe mentito sul proprio stato sierologico.
Tariffe elevate
Le cifre richieste sono consistenti. Un caso documentato parla di sette mila sterline per gestire una pratica completa. In altri episodi, un avvocato avrebbe chiesto 1500 sterline per avviare la domanda, più altre due/tre mila sterline per costruire le prove necessarie. Un consulente avrebbe dichiarato di lavorare in questo modo da oltre 17 anni. Tra i servizi offerti, anche la possibilità di organizzare false testimonianze, inclusa la simulazione di relazioni omosessuali. In un caso, a un giornalista è stato detto che, dopo aver ottenuto l’asilo, avrebbe potuto far arrivare la moglie e farle presentare una richiesta fingendosi lesbica.
Reazione governo
Dura la risposta del ministero dell’Interno britannico: "Chiunque venga scoperto a sfruttare il sistema dovrà affrontare la piena forza della legge, compresa l'espulsione dal Regno Unito".