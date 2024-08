Gran Bretagna, migliaia di antirazzisti scendono in piazza e fermano i disordini dell'ultradestra

Dopo le violente proteste dell'ultradestra seguite alla strage di Southport del 29 luglio, in molte città del Regno Unito sono scesi in piazza gli antirazzisti, che hanno manifestato pacificamente fuori dalle agenzie e dagli studi legali che lavorano per i migranti e la loro integrazione. Le dimostrazioni erano state organizzate in risposta alle programmate proteste dell'estrema destra, che sono state cancellate in extremis in molte località. A Londra, Bristol, Oxford, Liverpool, Birmingham, grandi folle pacifiche si sono radunate per dire no al razzismo che ha invaso le piazze britanniche negli ultimi giorni.