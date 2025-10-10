Francia, Lecornu rinominato primo ministro da Macron | Il premier: "Chiuderò questa crisi"

Fonti vicine al Capo dello Stato hanno fatto sapere che Macron avrebbe dato "carta bianca al primo ministro" per i negoziati con i partiti "e le proposte di nomina". L'annuncio della riconferma di Lecornu è avvenuto intorno alle 22 di venerdì, esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Emmanuel Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo, dopo le ultime trattative con i suoi alleati. In serata, fonti vicine al presidente avevano parlato dell'esistenza di un "cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione'' del Parlamento. ''E' su questa base che (il presidente) si assumerà le proprie responsabilità nominando un primo ministro'', avevano sottolineato le fonti.