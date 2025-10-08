Francia, Lecornu: "La mia missione è terminata, Macron può nominare un nuovo premier in 48 ore"

"La mia missione è terminata". Lo ha annunciato il premier dimissionario francese, Sebastien Lecornu, in un discorso televisivo in cui ha confermato che rimarrà primo ministro ad interim per il disbrigo degli affari correnti, ammettendo però di non essere riuscito a raggiungere un accordo per la formazione di un nuovo esecutivo. Secondo Lecornu, comunque, Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro "nelle prossime 48 ore". La maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale "non desidera lo scioglimento, e non solo perché ci sarebbe il timore di tornare alle urne. Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune", ha spiegato Lecornu, citando, in particolare, la sinistra. ''Sento che un cammino è ancora possibile'', ha aggiunto.