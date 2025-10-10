Francia, Macron: "Un cammino per il compromesso è possibile" | Ma i socialisti: "Pronti alla sfiducia"

Il presidente francese è convinto di poter evitare la dissoluzione del Parlamento dopo la riunione con i partiti politici all'Eliseo
© Afp
Emmanuel Macron ritiene che la riunione con i partiti politici all'Eliseo abbia "confermato che esiste un cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione'' del Parlamento. Lo riferiscono fonti vicine al presidente francese. ''E' su questa base che (il presidente) si assumerà le proprie responsabilità nominando un primo ministro'', ha proseguito la fonte, senza fornire ulteriori dettagli sul timing della nomina né sul profilo del futuro capo del governo.
Macron però non ha "fornito alcuna risposta chiara, né sul potere d'acquisto né sulle pensioni, né su nessun tema" in merito alla formazione del nuovo governo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, uscendo dalle consultazioni col presidente all'Eliseo. "Al ritmo in cui vanno le cose e nelle condizioni in cui siamo oggi, non c'è alcuna garanzia di non sfiducia da parte del nostro partito", ha avvertito, aggiungendo: "Se tutti i temi non sono sul tavolo, a cominciare dalla sospensione della riforma delle pensioni, sfiduceremo immediatamente".