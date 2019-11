Google, Wsj: indagine Usa su raccolta dati pazienti 

Le autorità americane hanno aperto un'indagine su "Nightingale" di Google, un progetto realizzato in partnership con il secondo operatore sanitario americano, Ascension, che prevederebbe la raccolta di dati di milioni di pazienti ignari. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui l'Office for Civil Rights del Dipartimento della Salute cercherà di ottenere informazioni su questa raccolta dati per assicurare che rispetti la legge.