Fratelli Menendez a un passo dalla libertà, giudice Usa: "Hanno diritto alla riduzione della pena"

Lyle ed Erik Menendez si avvicinano alla libertà. Il giudice Usa Michael Jesic di Van Nuys, a Los Angeles, ha infatti deciso che i fratelli, condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per aver ucciso i genitori nel 1989, possono accedere alla riduzione della pena dopo 35 anni passati in carcere. I due non rappresentano più un rischio per la società, secondo il giudice che nel corso della giornata ha ascoltato le testimonianze di familiari, di un ex compagno di cella e di un giudice in pensione.