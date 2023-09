Giudice di New York ritiene Trump responsabile di frode

Il giudice ha anche respinto la richiesta di Trump di archiviare il procedimento giudiziario. L'accusa sostiene che l'ex presidente abbia beneficiato per anni di aliquote fiscali favorevoli aumentando o diminuendo artificiosamente il valore delle proprietà possedute. La richiesta di danni è per 250 milioni di dollari.

Il processo senza giuria per gli altri capi di imputazione relativi a presunte irregolarità nella gestione delle aziende dell'ex presidente è fissato per lunedì. Il valore gonfiato degli asset ammonterebbe fino a 3,6 miliardi di dollari. Il giudice Engoron ha inoltre multato i legali di Trump per 7.500 dollari ciascuno, per avere portato in aula argomenti che erano già stati respinti.

La procuratrice James, una democratica, ha citato in giudizio per frode Trump, la sua Trump Organization e due dei figli adulti dell'ex presidente (Eric Trump e Donald Trump Jr.).