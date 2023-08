Processo a Trump per la Georgia sarà trasmesso live su YouTube

Non ci sarà invece un secondo arresto in Georgia per Donald Trump, né una seconda foto segnaletica. Il tycoon infatti si è dichiarato non colpevole del piano per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e ha deciso di non comparire davanti al giudice il prossimo 6 settembre, una possibilità prevista da una legge dello Stato. L'ex presidente, e gli altri 18 imputati sono accusati di diversi crimini, tra cui cospirazione e violazione della legge anti racket, sollecitazione ad un pubblico ufficiale di violare il giuramento, associazione a delinquere in contraffazione di primo grado e associazione a depositare documenti falsi.

Gli altri guai giudiziari dell'ex presidente

Come le tazze, le magliette e i cappellini anche i guai giudiziari dell'ex presidente, tuttavia, continuano a proliferare. Prima che inizino i processi per le quattro incriminazioni, infatti, il tycoon deve fronteggiare un altro procedimento, ad ottobre, per la causa avanzata dalla procuratrice di New York Letitia James, secondo la quale egli ha gonfiato il valore dei suoi asset fino a 2,2 miliardi di dollari. Causa per la quale gli avvocati dell'ex presidente hanno chiesto l'archiviazione, ma che per James non ha neanche bisogno di un processo per essere risolta poiché, sostiene, non ci sono dubbi sul fatto che Trump e membri della sua famiglia abbiano mentito per ottenere condizioni più favorevoli per prestiti e finanziamenti.