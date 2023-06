Giornata mondiale del rifugiato: 16 città italiane illuminano i monumenti

I monumenti che si tingeranno di blu sono la Fontana del Calamo di Ancona , la Fontana monumentale di piazza Aldo Moro a Bari , la Porta San Giacomo di Bergamo , la scultura di Nardo Dunchi "Armonie di Luce" di Carrara , la Statua de Il Cavatore di Catanzaro , le porte storiche (Torre San Niccolò, Porta alla Croce in Piazza Beccaria, Porta San Gallo in Piazza della Libertà, Porta al Prato, Porta Romana, Porta San Frediano) di Firenze , la Fontana di piazza de Ferrari a Genova , la Porta d'Europa a Lampedusa , la Fontana del Nettuno a Napoli , il Teatro Massimo a Palermo , il Palazzo Senatorio a Roma , il centro culturale "Spazio Meno Assenza" di Pozzallo , il Palazzo di Città a Taranto, la Mole Antonelliana a Torino , la Fontana del Nettuno a Trieste e la Gran Guardia a Verona .

"Partecipazione città italiane molto importante"

"Tutti traiamo beneficio dai legami umani e dal senso di appartenenza. Per i rifugiati lontani da casa, poter contribuire alla vita della comunità significa sentirsi parte di essa. Per questo motivo la partecipazione di così tante città italiane a questa iniziativa, a dimostrazione dell'impegno che i Comuni in Italia stanno portando avanti per garantire la piena inclusione dei rifugiati e richiedenti asilo, è ancora più importante" commenta Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.