Sud Sudan, Unhcr: migliaia di sfollati in conflitto nell'Alto Nilo

In Sud Sudan, secondo l'Unhcr sono migliaia gli sfollati per il conflitto armato nella regione dell'Alto Nilo, che ha già costretto alla fuga da agosto almeno 20mila persone.

Per l'Agenzia Onu per i rifugiati, in 3mila si sono rifugiati nel vicino Sudan, aggravando così la crisi umanitaria. Le violenze si sono poi allargate anche nelle zone settentrionali degli Stati di Jonglei e Unity.