Giornalista uccisa in Irlanda del Nord, la Nuova Ira ammette le proprie responsabilità

La Nuova Ira ha ammesso le proprie responsabilità nell'uccisione della giornalista Lyra McKee durante gli scontri a Londonderry, in Irlanda del Nord. In una dichiarazione a "The Irish News", il gruppo armato repubblicano "porge le più sincere scuse al partner, alla famiglia e agli amici di Lyra per la sua morte". Il messaggio recapitato al quotidiano nordirlandese era crittografato.