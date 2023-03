Meloni: "Condividiamo col G20 responsabilità soluzioni a sfide globali"

Secondo Giorgia Meloni, l'Italia "condivide una responsabilità speciale per trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali".

Parlando della sua visita in India, il presidente del Consiglio afferma che "è stato un onore per me inaugurare il Raisina Dialogue di quest'anno, e farlo davanti a un pubblico così straordinario. Un pubblico che include rappresentanti di tutto il G20. Stiamo resistendo a una terribile tempesta che sta rendendo difficile la navigazione delle nostre navi. Ma ora possiamo fare la differenza".