Dalla bambolina vodoo alla carota elastica, è tornato l'incubo dei giocattoli contenenti amianto

È una "toy story" piuttosto triste quella che racconta questa estate. Giugno, luglio e agosto sono stati infatti mesi caldi anche per i giocattoli contenenti amianto. La sorridente carota elastica era diventata addirittura un must have per ogni bambino prima che ci si rendesse conto di come al suo interno non ci fosse solo innocua sabbia. Poi è toccato alla bambolina vodoo anti-stress, venduta come "feel better buddy": anche in questo caso il prodotto è stato ritirato per evitare che qualcuno, rompendolo, potesse finire per inalarne le pericolose microfibre. E poi un topo bianco, vermi e scimmiette da tirare e schiacciare, un lupacchiotto azzurro. Il pericolo è nascosto dietro gli oggetti più innocui e family friendly e l'Europa sta prendendo provvedimenti.