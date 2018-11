Gilet gialli, un giorno di guerriglia a Parigi: evacuati gli Champs Elysées

Continuano le tensioni e i disordini nella zona degli Champs Elysées. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le barricate incendiate, che hanno causato un denso fumo nero mescolatosi con quello bianco dei gas lacrimogeni. Altri gruppi manifestano pacificamente in altri quartieri di Parigi, come in altre zone della Francia. A Bordeaux centinaia di persone hanno dimostrato nonostante il divieto imposto dalle autorità.