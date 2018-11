Francia, protesta dei "gilet gialli": un morto e oltre 100 feriti

Sono circa 244mila le persone che hanno partecipato ai numerosi blocchi organizzati in Francia dal movimento dei cosiddetti "gilet gialli", che protesta contro l'aumento delle tasse sui carburanti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, precisando che il bilancio è di un morto e 106 feriti, cinque dei quali in condizioni gravi. I fermati sono 52 e 38 di loro restano in stato di detenzione.