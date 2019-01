Gilet gialli, scontri a Parigi su Champs-Elysees: almeno 74 arresti e un centinaio di fermi

Scontri sugli Champs-Elysees a Parigi, dove va in scena, per il nono giorno, la protesta dei gilet gialli . Centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland, in direzione dell'Arco di Trionfo. La polizia ha risposto col lancio di lacrimogeni e ha arrestato 74 persone . Diversi i feriti. Sono 32mila i gilet gialli che manifestano in tutta la Francia , ottomila dei quali a Parigi. Fermato un centinaio di persone.

Nella capitale, sede del corteo principale, si è radunato il triplo dei manifestanti di una settimana fa. In aumento anche il numero dei gilet gialli complessivi in Francia, che sabato scorso erano stati 26mila. A Bourges cinquemila gilet gialli sfilano in corteo per la città, nonostante il divieto della Prefettura.



Su avenue Wagram, nel 17esimo arrondissement, oggetti sono stati lanciati contro le forze dell'ordine. L'ennesima agitazione dei "gilets jaunes" è stata organizzata a Parigi nello stesso giorno della violenta esplosione che ha provocato vittime e feriti, tra cui un'italiana in gravi condizioni.



Tra le fila degli attivisti, per la prima volta dall'inizio delle manifestazioni, ha fatto la sua apparizione un servizio d'ordine dei dimostranti che ha concordato l'itinerario del corteo con la polizia e lo ha fatto rispettare evitando gran parte dei disordini del passato. I membri del servizio d'ordine erano riconoscibili da una fascia bianca al braccio.