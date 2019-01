Gilet gialli, raccolti più di un milione di euro per la polizia

Sono più di un milione di euro i fondi raccolti in solidarietà alle forze di polizia francesi, attaccate nel corso delle proteste dei gilet gialli. L’iniziativa, lanciata lunedì scorso dall’ex ministro Renaud Muselier, ha lo scopo di sostenere i poliziotti e i pompieri feriti durante le manifestazioni: “Questo dimostra che molta gente in questo Paese non appoggia gli atti di violenza” ha commentato Muselier.