Gilet gialli, raccolti online 117mila euro per la famiglia dell'ex pugile "picchiatore"

In poche ore è diventato l'idolo dei gilet gialli e la colletta, lanciata online, per offrire sostegno alla sua famiglia ha raggiunto 117mila euro. Christophe Dettinger, ex pugile e campione di Francia dei pesi massimi-leggeri, ha aggredito, durante le manifestazioni di Parigi, due agenti della polizia con pugni e calci, e le immagini che filmano le sue violente gesta hanno fatto il giro del mondo. Prima ricercato, l'ex pugile 37enne si è poi costituito alla polizia postando un video in cui si dice pentito della violenza, ma che invita i gilet gialli a continuare la loro lotta.