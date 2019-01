Gilet gialli, Parigi: Salvini-Di Maio facciano pulizia in casa loro

"La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro". Lo ha scritto, in un tweet, il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, rispondendo alla lettera di sostegno alle proteste dei gilet gialli scritta da Luigi Di Maio e pubblicata sul Blog delle Stelle. Si tratta dell'unico commento del governo francese alle dichiarazioni dei vicepremier italiani sulle manifestazioni.