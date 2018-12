Gilet gialli, Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica interna

"Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente americano Donald Trump sulle proteste dei gilet gialli e contro l'accordo sul clima di Parigi. "Dico questo a Donald Trump e anche il presidente francese Macron lo dice. Lasciate stare la nostra nazione", ha aggiunto Le Drian.

Durante le proteste che ieri hanno messo a ferro e fuoco Parigi, così come altre città della Francia, il presidente Usa aveva infatti twittato un messaggio per Macron. "Giorni e notti molto tristi a Parigi - aveva scritto Trump -. Forse è il momento di mettere fine al ridicolo e costoso accordo di Parigi sul clima e restituire i soldi alle gente sotto forma di tasse più basse? Gli Usa si sono mossi in anticipo su questo e sono l'unico Paese rilevante dove le emissioni si sono abbassate dall'anno scorso".