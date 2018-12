Gilet gialli, il premier francese annuncia una moratoria sulle accise dei carburanti

Le proposte di moratoria o "sospensione" per alcuni mesi, per usare le parole del governo, sono state decise lunedì sera all'Eliseo, durante la riunione d'emergenza con il presidente Emmanuel Macron. L'aumento del prezzo dei carburanti è stata la miccia che ha innescato le proteste dei gilet gialli, culminate in guerriglia urbana sabato a Parigi.



I senatori repubblicani reclamano però l'annullamento dell'aumento, definendo "assolutamente insufficiente" la moratoria annunciata da Philippe. Si tratta di "una proposta che è ben al di sotto di ciò che il movimento dei gilet gialli vuole, ha affermato il parlamentare Bruno Retailleau, invitando Macron "a prendere decisioni forti e non mezze decisioni, non dobbiamo più nasconderci".