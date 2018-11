Gilet gialli, alta tensione a Parigi: i manifestanti alle porte dell'Eliseo

Molti manifestanti sono riusciti ad arrivare nella rue du Faubourg Saint-Honoré, quella in cui sorge il palazzo dell'Eliseo. La strada e i suoi dintorni erano stati blindati dalla polizia, ma molti sono riusciti a entrare togliendo il gilet giallo per rimetterlo poco dopo. Intanto, dalla vicina Champs-Elysées, continuano a levarsi nuvole di fumo nero per gli incendi di cassonetti e veicoli di cantiere, dati alle fiamme dai casseur.