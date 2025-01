Giappone, si apre voragine a nord di Tokyo: autista di camion intrappolato da 3 giorni

Vanno avanti da tre giorni, a nord di Tokyo in Giappone, i tentativi di salvare il conducente di un camion rimasto intrappolato in una voragine stradale. La buca si è andata allargando continuamente da martedì, quando sono state trasmesse per la prima volta le immagini, fino a misurare 40 metri in larghezza e 15 di profondità, mentre aumentano le difficoltà per le i mezzi di soccorso ad accedere al sito per il pericolo di ulteriori cedimenti. Ridotte le speranze di salvare l'autista di 74 anni, con il quale si sono persi i contatti dopo il superamento della soglia cruciale di 72 ore di sopravvivenza.