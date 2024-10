Bucarest, si apre voragine in strada: inghiottiti mamma e bimbo

Le immagini del filmato mostrano la donna in preda al panico mentre il bambino viene inghiottito dalla voragine. Fortunatamente, riferiscono le testate locali, non ci sono stati feriti gravi nell'incidente, anche se l'auto è stata gravemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco e la donna ha ricevuto cure mediche ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ora è stata avviata un'indagine per determinare il motivo per cui la strada ha ceduto improvvisamente. Tuttavia, i primi rapporti suggeriscono che sia stato causato dall'erosione dovuta a un tubo di servizio in un'area dove erano stati eseguiti lavori di manutenzione, e dal peso combinato dell'auto e del camion dei rifiuti, la cui parte sinistra è sprofondata anch'essa nell'asfalto.