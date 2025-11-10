Giappone, parità assoluta alle urne: sindaco scelto a sorte

In Giappone la sorte ha deciso l'esito di un'elezione comunale. NElla città di Kamisu il nuovo sindaco è stato scelto con un sorteggio, dopo che i due sfidanti avevano ottenuto esattamente lo stesso numero di preferenze. Il caso, rarissimo nella storia elettorale del Paese, ha visto protagonisti l'indipendente Toshiyuki Kiuchi, risultato vincitore, e il sindaco uscente Susumu Ishida. Entrambi hanno raccolto 16.724 voti, un pareggio perfetto che - come prevede la legge elettorale nipponica - deve essere risolto attraverso un'estrazione casuale per determinare il vincitore.