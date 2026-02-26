Giappone, paga 20 anni di affitto per scoprire chi ha ucciso la moglie

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Nagoya, capoluogo della prefettura di Aichi, in Giappone. Takaba Satoru viveva con sua moglie Takaba Namiko in un appartamento nel quartiere Nishi, dove la donna è stata uccisa il 13 novembre del 1999. Per 20 anni il caso è rimasto irrisolto, ma l'uomo non si è mai dato per vinto, arrivando a pagare per due decenni l'affitto di casa affinché non venissero alterate le tracce lasciate dall'assassino sulla scena del crimine. Una storia di coraggio, tenacia e perseveranza, ma anche di dolore e sofferenze: quelle di Takaba Namiko e suo figlio (che all'epoca dei fatti aveva due anni) che, almeno per un istante, hanno trovato "pace" con l'identificazione e l'arresto della donna che aveva commesso l'omicidio.