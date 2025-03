Giappone, detenuto scagionato dopo 46 anni nel braccio della morte

In Giappone il detenuto condannato a morte più longevo del mondo è stato scagionato dall'accusa di quadruplice omicidio dopo 46 anni di carcere, gran parte dei quali trascorsi nel braccio della morte. L'uomo ha inoltre ricevuto 1,4 milioni di dollari a titolo di risarcimento. A Iwao Hakamada, oggi 89enne, sono stati riconosciuti 12.500 yen (pari a 83 dollari) per ogni giorno trascorso in detenzione. L'ex pugile è stato scagionato nel 2024 dall'accusa dopo un'instancabile campagna da parte di sua sorella e di altre persone a lui vicine.