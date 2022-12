Giappone, almeno 17 morti per forti nevicate in 10 giorni

In Giappone almeno 17 persone sono morte negli ultimi 10 giorni a causa delle pesanti nevicate, che hanno causato blackout elettrici in migliaia di abitazioni.

Le zone più colpite del Paese sono la costa occidentale e l'isola settentrionale di Hokkaido. La neve ha raggiunto anche un metro d'altezza in 24 ore in alcune località. Il governo ha avvertito la popolazione delle aree più colpite a restare in casa e a evitare di mettersi in automobile