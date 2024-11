Giappone, Shigeru Ishiba rieletto premier al ballottaggio

In passato questa votazione era considerata poco più che una formalità in quanto il leader dell'Ldp aveva praticamente la certezza di diventare primo ministro. Dopo la sconfitta elettorale, invece, Shigeru Ishiba ha rifiutato di dimettersi, affermando di essere disposto a collaborare con altri partner della coalizione per aumentare la stabilità e perseguire le politiche del suo partito. A quel punto Yoshihiko Noda, capo dell'opposizione centrista del Partito Costituzionale Democratico del Giappone, ha cercato di formare una coalizione di opposizione, ma finora senza successo. Ishiba dovrà però lottare nei prossimi mesi per ottenere il consenso dell'opposizione su politiche come il bilancio e altre leggi.