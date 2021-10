Giappone, il gran giorno è arrivato: la principessa Mako si è sposata e ha rinunciato al titolo reale

La principessa del Giappone Mako, 29 anni, si è sposata, senza cerimonia solenne, con il fidanzato storico Kei Komuro, un borghese coetaneo, ex compagno di università, ufficialmente al suo fianco dal novembre 2017, perdendo così il suo status reale. Il documento del matrimonio tra la nipote dell'imperatore Naruhito e il neomarito senza titoli aristocratici è stato presentato da un funzionario del palazzo, cosa che rende l'unione ufficiale, come chiarito dall'agenzia della Casa Imperiale. Il sì è arrivato a tre anni dall'annuncio e dopo qualche rinvio.

Il gran giorno senza cerimonia solenne - Attesa per le dichiarazioni ufficiali della coppia, previste in una conferenza stampa in cui non ci saranno domande da parte della stampa perché, precisa sempre l'agenzia reale, Mako sarebbe a disagio a rispondere a quesiti su un'unione che ha diviso il Paese.

Secondo i dettagli diramati dall'agenzia, non ci sarà il banchetto nuziale e non ci sono stati altri riti per la coppia: pochi i presenti alle nozze al comune di Tokyo. E dopo il sì Mako lascerà la residenza al centro della capitale e seguirà il marito negli Stati Uniti.

Gli ostacoli al sì - Aveva fatto scalpore la decisione della principessa Mako di non ricevere l'indennizzo governativo che le sarebbe spettato di diritto dopo il matrimonio e valutato intorno ai 152 milioni di yen (1,17 milioni di euro).

La somma era stata pensata per garantire "il mantenimento di una vita dignitosa" dopo l'allontanamento dalla famiglia. Ma Mako ha preferito rinunciarvi a seguito delle critiche sollevate dalla stampa sul progetto di matrimonio, a causa di una disputa finanziaria che ha riguardato la madre di Komuro e il suo ex compagno - che secondo la ricostruzione dei fatti avrebbe finanziato l'istruzione del giovane.

In aprile lo stesso Komuro - che sta seguendo un percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge - si era impegnato a restituire personalmente la somma di denaro.

Tre anni di rinvii - Il matrimonio tra i due giovani era stato annunciato nel novembre 2017, ma pochi mesi dopo, nel febbraio 2018, la stessa principessa, tramite l'agenzia della Casa reale, si era trovata costretta a rettificare il programma, citando "la mancanza di una adeguata preparazione per un evento di tale portata", scusandosi con l'opinione pubblica. Al termine del 2020, il principe Akishino, padre di Mako e fratello minore dell'attuale sovrano, si era detto favorevole al matrimonio della figlia primogenita, mettendo fine alle perplessità sollevate dopo il fidanzamento e il controverso rinvio delle nozze.