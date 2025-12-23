Giappone, fuoriuscita acqua radioattiva da una centrale nucleare

Al momento del taglio di una tubazione, i lavoratori hanno individuato una perdita di acqua residua contenente trizio radioattivo rimasta all'interno delle condotte. La quantità fuoriuscita è stata stimata in circa 20 millilitri e la perdita risulta attualmente arrestata. Le operazioni si svolgevano all'interno di una struttura di confinamento per le operazioni di smantellamento, predisposta per evitare la dispersione di sostanze radioattive. All'interno dell'area erano presenti tre operai, che hanno immediatamente abbandonato il sito. L'Agenzia giapponese per l'energia atomica ha precisato che tutti indossavano maschere integrali e tute protettive e che non vi è stata inalazione né contatto diretto con l'acqua, escludendo quindi qualsiasi esposizione alle radiazioni.